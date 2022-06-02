ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ «приземлили» російський дрон-камікадзе

Наталя Дуляба

|

Українські військові збили сучасний російський високоточний безпілотник «Куб», який ще називають дроном-камікадзе. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Позбавили окупантів дрона-камікадзе бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Саме вони вони його збили, наразі не уточняють.

Як пояснюють українські військові, «Куб» – це саме той небезпечний безпілотник, який росіяни спускають на парашуті, після чого той у потрібний момент вибухає.

«Апарат розробив концерн «Калашніков» і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням. «Куб» ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що російські війська масово продовжують втрачати безпілотники на всіх напрямках в Україні, тому вже стали залучати навіть дрони МНС рф.

Загалом уже більше ніж за три місяці війни в Україні росія позбулася 521 безпілотника та низки іншої техніки. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів