ЗСУ «приземлили» російський дрон-камікадзе

Українські військові збили сучасний російський високоточний безпілотник «Куб», який ще називають дроном-камікадзе. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Позбавили окупантів дрона-камікадзе бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Саме вони вони його збили, наразі не уточняють.

Як пояснюють українські військові, «Куб» – це саме той небезпечний безпілотник, який росіяни спускають на парашуті, після чого той у потрібний момент вибухає.

«Апарат розробив концерн «Калашніков» і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням. «Куб» ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що російські війська масово продовжують втрачати безпілотники на всіх напрямках в Україні, тому вже стали залучати навіть дрони МНС рф.

Загалом уже більше ніж за три місяці війни в Україні росія позбулася 521 безпілотника та низки іншої техніки. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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