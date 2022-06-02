В Україні окупанти позбулися 210 літаків і 175 вертольотів

На війні проти України російська федерація вже втратила 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки, 521 безпілотник. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 2 червня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 30 850 осіб ліквідовано (+150);

танків ‒ 1363 одиниці (+2);

бойових броньованих машин ‒ 3354 одиниці (+11);

артилерійських систем – 661 одиниця (+2);

РСЗВ – 207 одиниць (+0);

засоби ППО – 95 одиниць (+1);

літаків – 210 одиниць (+2);

гелікоптерів – 175 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 одиниця (+2);

крилаті ракети – 120 одиниць (+0);

кораблі /катери – 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 одиниць (+35);

спеціальна техніка – 51 одиниця (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Бахмутському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.