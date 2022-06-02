ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні окупанти позбулися 210 літаків і 175 вертольотів

Наталя Дуляба

|

На війні проти України російська федерація вже втратила 210 літаків, 175 гелікоптерів, 1363 танки, 521 безпілотник. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 2 червня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 30 850 осіб ліквідовано (+150);
  • танків ‒ 1363 одиниці (+2);
  • бойових броньованих машин ‒ 3354 одиниці (+11);
  • артилерійських систем – 661 одиниця (+2);
  • РСЗВ – 207 одиниць (+0);
  • засоби ППО – 95 одиниць (+1);
  • літаків – 210 одиниць (+2);
  • гелікоптерів – 175 одиниць (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 одиниця (+2);
  • крилаті ракети – 120 одиниць (+0);
  • кораблі /катери – 13 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2325 одиниць (+35);
  • спеціальна техніка – 51 одиниця (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Бахмутському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів