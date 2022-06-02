Заступника-хабарника мінТОТ відправили за ґрати на 10 років

Суд виніс вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку за отримання багатомільйонного хабара. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Суд визнав 56-річного Юрія Гримчака винним у вимаганні й отриманні 1,1 мільйона доларів хабара.

Доведено, що він у серпні 2019 року, будучи заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, вимагав вказану суму від підприємця. Натомість Гримчак, за даними журналістів, обіцяв сприяння у вирішенні корупційного питання щодо будівництва через зв’язки у Мінкульті.

Спіймали Юрія Гримчака і його помічника на «гарячому», коли ті отримували частину хабара – 480 тисяч доларів.

Своїм рішенням суд визнав експосадовця винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч.4 ст.190 (шахрайство);

ч.4, 5 ст.369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

Призначене покарання Юрію Гримчаку – 10 років позбавлення волі. Вирок суду набрав чинності.

Довідково: Юрій Гримчак, український політик, є уродженцем Донецька. На початку 90-х був одним із лідерів Інтернаціонального руху Донбасу – організації, що виступала проти незалежності України.

Наприкінці 90-х був у Соціалістичній партії України, згодом став заступником голови Кіровської районної ради. Не пройшовши до Верховної Ради у 2002 році, Гримчак до 2005 року був помічником тодішнього нардепа Юрія Луценка. Потім працював у Донецькій ОДА, був депутатом облради.

2007-2012 роки – народний депутат України VI скликання від Блоку Юрія Луценка «Наша Україна — Народна самооборона». За час каденції очолював підкомітет із питань депутатської етики Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВРУ.

Із жовтня 2016 року і до скандалу з хабарем Юрій Гримчак був заступником міністра з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша.

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