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Понад $1 млн хабара за вирішення питання із забудовою? Правоохоронці затримали заступника міністра Гримчака та його помічника

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи затримали за підозрою у хабарництві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

 

Як зазначається, СБУ спільно з детективами НАБУ та представниками Управління спеціальних розслідувань ГПУ викрили та затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а також його помічника за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ.

У СБУ наголошують, що посадовці вимагали від підприємця  1,1 млн дол. США хабара за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Під час одержання частини грошей у розмірі 480 тис. дол. США вони були затримані «на гарячому».

Слідчі дії відбувались за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії ГПУ. Кримінальне провадження розслідує спільна слідча група у складі представників НАБУ, СБУ та УСР ГПУ.

При цьому журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook розповів деякі подробиці цієї справи.

«Один з найбільш вражаючих моментів – генеральний прокурор Юрій Луценко, у якого Гримчак працював помічником свого часу, виявляється, санкціонував арешт. І сам одразу після затримання заявив у фейсбуці, що підстави для затримання і пред’явлення підозри є! Блискавична швидкість – яка говорить про якусь переконливу доказову базу. Генеральна прокуратура, яка взяла участь у затриманні, інформацію не «злила», – написав він.

Також Юрій Бутусов зазначив, що Юрій Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання щодо забудови:

«Згідно з матеріалами справи, як повідомляють джерела Цензор.Нет, Гримчак використовував свої зв’язки з керівництвом іншого міністерства – Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури. Дане управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відоме торгівлею дозволами на будівництво в історично цінних місцях, перш за все в Києві. Якщо такого дозволу немає – будівництво незаконне. Начебто один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання… По-перше, незважаючи на численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жоден посередник і чиновник за всі останні роки затриманий не був. Адже СБУ завжди була в частці в цих схемах – про що в грудні 2018 року навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхитарян. А тут дещо все-таки змінилося – всього через два місяці після призначення Баканова і заміни ряду вищих керівників СБУ – і ось з’явився резонансний і вагомий результат. По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка. Регулярно критикував дії Володимира Зеленського».

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