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війська рф зруйнували в Україні 182 заклади освіти

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти повністю зруйнували 182 навчальні заклади в Україні. Про це повідомив у Телеграмі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Станом на 2 червня в війська рф пошкодили в Україні 1756 закладів освіти, а 182 – повністю зруйновано.

«Війська окупанта продовжують атакувати українські міста, здійснюють обстріли житлових будинків, лікарень, дитячих садків, шкіл, університетів. Звичайно, найстрашніше – втрата безневинних життів, найболючіше – дітей», – зазначив міністр.

Як повідомляв Львівський портал, внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждала щонайменше 721 дитина: 261 загинула, 460 малюків дістали поранення.

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