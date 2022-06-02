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російська армія вбила в Україні 261 дитину

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждала щонайменше 721 дитина: 261 загинула, 460 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 184, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок ворожих обстрілів Маріуполя загинули ще 17 дітей, також 14 дістали поранення.

Крім того, 31 травня через обстрілів окупантів села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1938 закладів освіти, 182 із них зруйновані повністю.

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