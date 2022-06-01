На Львівщині пролунали вибухи

Ввечері 1 червня у Стрийському районі Львівщини пролунали вибухи. Про це в Телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Голова ОВА повідомив про вибухи в Стрийському районі Львівщини та закликав мешканців області залишатись в укриттях.

«На Львівщині дійсно пролунали вибухи. У Стрийському районі. Залишайтеся в укриттях. Щойно можна буде, повідомлю більше», – заявив Максим Козицький.

Додамо, що пізно ввечері 1 червня повітряну тривогу оголосили майже по всій території України.

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