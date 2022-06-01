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Відновити зв’язок на Херсонщині найближчим часом не вдасться, – Держспецзв’язку

Наталя Дуляба

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Швидше за все найближчим часом на Херсонщині не вдасться відновити відключений окупантами мобільний і стаціонарний зв’язок, а також інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у Держспецзв’язку.

Так, 30 травня оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Встановлено, що це окупанти від’єднали живлення і від’єднали кабелі в обладнанні.

Таким чином жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.

«На жаль, найближчим часом відновити зв’язок у області швидше за все не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових», – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку не виключають спроб окупантів підключити українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюють ворожі спецслужби.

«Такі дії будуть грубим порушенням міжнародного законодавства та черговим підтвердженням того, що росія діє як держава-терорист, використовуючи технології для окупації територій. Це ще одне підтвердження того, що потрібно посилити обмеження доступу росії до будь-яких технологій. У такому випадку Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб припинити незаконні дії окупантів», – наголошують у Держспецзв’язку.

Українцям, що опинились під тимчасовою окупацією, використовуючи телефон та інтернет у російських мережах, радять дотримуватися максимальних заходів безпеки, зокрема використовувати VPN під час входу в мережу.

Додамо, що нещодавно російські окупанти заявили, що перевели Херсонську та Запорізьку області на телефонний код рф +7.

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