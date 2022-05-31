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Південь України залишився без мобільного зв'язку

Ольга Денисяка

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Бердянськ і південь України залишилися без мобільного зв’язку українських операторів. Про це йдеться у Телеграмі Бердянської міської ради.

Українські оператори завили, що не відключали зв’язок і не бачать технічних причин для збою. Відтак у міськраді припускають, що зв’язок глушать російські окупанти.

«Місто все ще без зв’язку. Його немає на всьому півдні України. Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв’язок і не бачать технічних причин для його збою. Швидше за все, його, як завжди, просто глушать», – йдеться в повідомленні.

Раніше Львівський портал розповідав про альтернативні способи комунікації та виклику екстрених служб, якщо відстуній мобільний зв’язок. 

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