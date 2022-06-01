У Львові відновлюють скасовані через подорожчання палива маршрути

Із 2 червня у Львові відновлять роботу автобусні маршрути, які були зупинені чи закорочені через подорожчання палива. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, буде відновлено роботу маршрутів №10 та 11. Вже відновив курсування маршрут №39.

Також маршрут №61 від завтра поїде без скорочень. Цей маршрут був закорочений до пл. Різні, а від завтра він поїде в Рясне. На цьому маршруті курсуватиме 7 великих автобусів.

Відновить свою роботу маршрут №5а, збільшать кількість автобусів і на маршруті №52. А на маршруті №8а від завтра курсуватимуть великі, комфортні автобуси.

Також, за інформацією ЛК АТП №1, з 2 червня, будуть змінені схеми руху автобусних маршрутів №5а і №52.

Маршрут №5а буде продовжений від пл. Різні по пр. Чорновола, вул. Липинського до вул. Варшавської (в зворотному напрямку вул. Варшавська, пр. Чорновола і далі за звичним маршрутом).

Маршрут №52 замість вул. Варшавської буде курсувати по вул. Липинського, Богдана Хмельницького до Галицького перехрестя і в зворотному напрямку.

Також, згідно з затвердженою схемою руху відновлять роботу автобусні маршрути:

№55 – c. Збиранка – вул. Замарстинівська – пр. Чорновола – вул. Варшавська, 191 – пр. Чорновола – вул. Замарстинівська – с. Збиранка.

– c. Збиранка – вул. Замарстинівська – пр. Чорновола – вул. Варшавська, 191 – пр. Чорновола – вул. Замарстинівська – с. Збиранка. №56 – с. Великі Грибовичі – вул. Грінченка.

Додамо, що з 2 червня вартість проїзду в громадському транспорті Льова становитиме 15 гривень, замість 10. У міській раді кажуть, що тарифи підняли через дефіцит та зростання цін на паливо. Вартість проїзду у трамваях та тролейбусах залишається незмінною.

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