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Байден підписав пакет допомоги Україні на 40 мільярдів доларів

Ольга Денисяка

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21 травня Президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 мільярдів доларів. Про це повідомив Білий дім, пише Європейська правда.

Байден перебуває з візитом у Південній Кореї, тож законопроєкт привезли йому сюди для підпису зі США.

Схвалений законопроєкт передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, понад 8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже 5 мільярдів доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад 1 мільярд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.

За даними видання The Washington Post, у ньому також передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти. Саме тому швидке підписання законопроєкту є таким нагальним.

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