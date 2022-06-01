Байден пояснив, що Америка буде робити в Україні, а що – ні

Президент США Джо Байден заявив, що Америка продовжить допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами, надаючи зброю різних видів, техніку, фінансову допомогу, але не буде надавати свої війська чи тиснути на Київ, аби той пішов на будь-які територіальні поступки. Про це він написав у своїй авторській колонці у The New York Times.

Свою колонку у відомому американському виданні Джо Байден назвав «Що Америка буде і не буде робити в Україні». Подаємо її текст повністю:

«Вторгнення, яке, як думав Володимир Путін, триватиме кілька днів, триває вже четвертий місяць. Народ України здивував Росію та надихнув світ своєю самовідданістю, мужністю та успіхами на полі бою. Вільний світ та багато інших країн на чолі зі Сполученими Штатами стали на бік України, надавши безпрецедентну військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

Оскільки війна продовжується, я хочу чітко визначити цілі Сполучених Штатів у цих зусиллях. Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.

Як сказав президент України Володимир Зеленський, зрештою ця війна «остаточно закінчиться лише дипломатичним шляхом». Будь-які переговори відбивають реальність. Ми оперативно відправили Україні значну кількість зброї та боєприпасів, щоб вона могла битися на полі бою та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів.

Тому я вирішив поставити українцям досконаліші ракетні системи та боєприпаси, які дозволять їм точніше вражати ключові об’єкти на полі бою в Україні.

Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками і партнерами щодо санкцій проти Росії, найжорсткішими із коли-небудь запроваджених щодо великої економіки. Ми продовжимо постачати Україні сучасне озброєння, у тому числі протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси. Ми також надішлемо ще мільярди у вигляді фінансової допомоги, санкціонованої Конгресом. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над подоланням глобальної продовольчої кризи, яка посилюється російською агресією. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим країнам знизити їхню залежність від російських енергоносіїв та прискорити наш перехід до екологічно чистої енергії в майбутньому.

Ми також продовжуватимемо зміцнювати східний фланг НАТО силами та засобами Сполучених Штатів та інших союзників. І зовсім недавно я вітав заяви Фінляндії та Швеції щодо вступу до НАТО, крок, який зміцнить спільну безпеку США та трансатлантичну безпеку завдяки додаванню двох демократичних та дуже здібних військових партнерів.

Ми не шукаємо війни між НАТО та Росією. Незважаючи на те, що я не згоден з Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його вигнання в Москві. Поки Сполучені Штати чи наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати в Україну, ні атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо та не допомагаємо Україні завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.

Моїм принципом протягом усієї цієї кризи було: «Нічого про Україну без України». Я не тиснутиму на український уряд – публічно чи приватно – з метою зробити будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно та суперечило б загальновизнаним принципам.

Переговори України з Росією не зайшли в глухий кут через те, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зайшли в глухий кут тому, що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть роботу зі зміцнення України та підтримуватимуть її зусилля щодо припинення конфлікту шляхом переговорів.

Неспровокована агресія, бомбардування пологових будинків та будинків культури, насильницьке переміщення мільйонів людей роблять війну в Україні глибокою моральною проблемою. Я зустрічався з українськими біженцями в Польщі, жінками та дітьми, які не знали, яким буде їхнє життя, і чи буде все гаразд із їхніми близькими, що залишилися в Україні. Жодна людина совісті не може залишитися байдужою до цих жахів руйнування.

Підтримувати Україну в час потреби – це не лише правильно. У наших життєво важливих національних інтересах забезпечити мирну та стабільну Європу та дати зрозуміти, що сила не означає правоту. Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона надішле іншим потенційним агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити територію та підпорядкувати собі інші країни. Це ставить під загрозу виживання інші мирні демократії. І це може означати кінець міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах, і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками для всього світу.

Я знаю, що багато людей у ​​всьому світі стурбовані застосуванням ядерної зброї. Зараз ми не бачимо жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, хоча іноді риторика Росії з метою брязкати ядерною шаблею сама по собі небезпечна і вкрай безвідповідальна. Дозвольте мені внести ясність: будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті в будь-якому масштабі є абсолютно неприйнятним для нас, як і для решти світу, і спричинить серйозні наслідки.

Американці залишаться з українським народом, бо ми розуміємо, що свобода не є безкоштовною. Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи намагалися залякати та пригнічувати безневинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що найближчими місяцями ми похитнемося або зламаємося, він також помиляється».

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