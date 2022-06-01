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Росія оголосила про навчання з ядерними ракетами

Анастасія Диняк

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Міноборони РФ оголосило про проведення навчань з залученням ракетних комплексів «Ярс», яка є ядерною ракетою стримування. Про це пише російська служба BBC.

Так, навчання з мобільними комплексами для запуску ядерних ракет проведуть в Івановській області. Візьмуть участь у цьому понад тисяча військовослужбовців та понад 100 одиниць техніки.

«Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони», – заявили в РФ.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков нагадав, що Росія «може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії».

При цьому він додав, що «необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави».

Окрім того, у НАТО заявили, що не бачать ознак готовності РФ до застосування ядерної зброї, а з початку війни в Україні Альянс не помітив змін у російській ядерній стратегії.

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