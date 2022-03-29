У путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю

Речник президента росії дмитро пєсков назвав умову, за якої рф застосує ядерну зброю, проте, за його словами, не збирається цього робити у війні з Україною. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу PBS, пише Українська правда.

«У нас немає сумнівів у тому, що всі цілі нашої спецоперації в Україні будуть виконані. За будь-якого розвитку подій (в Україні – ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає», – сказав він.

«Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї і навіть саму ідею про її застосування», – додав пєсков.

дмитро пєсков спростував твердження журналіста про те, що путін, оголошуючи про спецоперацію, нібито сказав, що росія застосує ядерну зброю при втручанні у конфлікт третіх країн.

«Я так не думаю. Він (путін – ред.) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти і покарати тих, хто спробує», – відзначив він.

пєсков, говорячи про ядерну доктрину рф, нагадав, що росія «може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню росії».

При цьому він додав, що «необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави».

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