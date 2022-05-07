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НАТО не бачить ознак готовності рф до застосування ядерної зброї

Наталя Дуляба

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з початку війни в Україні Альянс не помітив змін у російській ядерній стратегії. Про це пише Європейська правда з посиланням на Welt.

«Ми чуємо загрозливу ядерну риторику російського керівництва. Це безвідповідально і необдумано. Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, в тому числі в росії. З початку війни в Україні 24 лютого НАТО не відчуло жодних змін у ядерній стратегії росії», – сказав Столтенберг.

«Ні, у нас немає жодних ознак цього», – заявив він, відповідаючи на питання, чи змінився рівень готовності російських ядерних сил.

Єнс Столтенберг наголосив, що у НАТО є право допомагати Україні, яка у свою чергу має право себе захищати.

«Наше завдання – мінімізувати цей ризик (застосування ядерної зброї – ред.). НАТО – найсильніший альянс у світі. І наш меседж зрозумілий: якби була використана ядерна зброя, то з усіх боків були б лише переможені», – відзначив Столтенберг.

Як повідомляв Львівський портал, іноземні ЗМІ вважають, що 9 травня на параді до Дня перемоги путін натякне Заходу на ядерну війну літаком «судного дня».

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України.

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