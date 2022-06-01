На Львівщині – повітряна тривога

У середу, 1 червня 21:24 год. у Львові почали лунати сирени повітряної тривоги. Львів’ян закликають терміново спуститися в укриття. Аналогічні попередження з’явилися також у районах Львівщини.

Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:

Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.

Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.

Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!

Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі, то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами.

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