На Херсонщині окупанти перевдягаються у форму ЗСУ і викрадають людей

В окупованій частині Херсонської області російські військові влаштовують провокації з перевдяганням – одягають форму Зброних сил України та під виглядом українських військових викрадають людей. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що вдягнувшись у однострій Збройних Сил України, російські військові ходять по домівках жителів окупованих сіл Херсонщини та розпитують, де зараз розташовані позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що допомагає своїм, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку.

«Віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу немає межі», – наглосили у командуванні.

Як повідомляв Львівський портал, у Херсонській області з боку Дніпропетровської Збройні сили України загалом уже звільнили понад 20 населених пунктів і продовжують поступово рухатися далі.

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