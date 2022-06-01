ОСТАННІ НОВИНИ

На Херсонщині окупанти перевдягаються у форму ЗСУ і викрадають людей

Ольга Денисяка

|

В окупованій частині Херсонської області російські військові влаштовують провокації з перевдяганням – одягають форму Зброних сил України та під виглядом українських військових викрадають людей. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що вдягнувшись у однострій Збройних Сил України, російські військові ходять по домівках жителів окупованих сіл Херсонщини та розпитують, де зараз розташовані позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що допомагає своїм, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку.

«Віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу немає межі», – наглосили у командуванні.

Як повідомляв Львівський портал, у Херсонській області з боку Дніпропетровської Збройні сили України загалом уже звільнили понад 20 населених пунктів і продовжують поступово рухатися далі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів