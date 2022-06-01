ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Херсонщині

У Херсонській області з боку Дніпропетровської Збройні сили України загалом уже звільнили понад 20 населених пунктів і продовжують поступово рухатися далі. Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в етері телемарафону, передає hromadske.

«З Дніпропетровської області понад 20 населених пунктів звільнені, і наші Збройні доблесні сили ідуть поступово вперед і вперед, і звільнять Херсонщину», – сказав Лагута.

Він наголосив, що з Херсонської області виїхали близько 50% населення. За словами голови ОВА, мешканці зараз не виходять на мітинги, оскільки окупанти розганяють людей, стріляючи бойовими патронами в повітря, гумовими кулями в цивільних та закидуючи людей світло-шумовими гранатами.

«Звичайно ж, неможливо голими руками жінок, які брали з собою дітей, боротися з бронетехнікою та зброєю. Тому, коли окупанти буквально розстрілювали мирні демонстрації гумовими кулями, а наступного ранку арештовували та допитувати найактивніших, люди перестали виходити на мітинги, думаючи про свою безпеку. Але це не означає, що люди змирилися», – резюмував Лагута.

Зазначимо, що останні дні ЗСУ активізували контратаки на Херсонщині. 29 травня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що на Бериславському напрямку українські військові просунулися на 9 кілометрів.

А 30 травня Генштаб звітував, що під час вдалого наступу підрозділів українських військових окупанти зазнали втрат і відійшли з населеного пункту Миколаївка Херсонської області. Інші підрозділи ворога запанікували.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що російські війська зосереджені на захоплені Сєвєродонецька на Луганщині та Донбасу загалом. Це створює вразливості у росіян на Херсонщині, де українські війська продовжують контрнаступ.

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