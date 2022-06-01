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На Харківщині росіяни позбулися ще одного «Алігатора»

Наталя Дуляба

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У вівторок, 31 травня, холодноярці збили на Ізюмському напрямку ворожий гелікоптер Ка-52, відомий також як «Агілатор». Про це йдеться на сторінці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у Facebook.

Під Ізюмом російські окупанти тримали напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52, втім українським захисникам вдалось позбавити ворога одного «Алігатора».

Успішно спрацювали бійці зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр», які збили російський гелікоптер за допомогою «Ігли».

«По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти і закидували некерованими авіаційними ракетами. І от знову вилетіли два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК “Ігла”», – розповів військовослужбовець бригади Іван.

Зауважимо, що вартість вертольота Ка-52 оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, загалом на війні проти України росія вже втратила 175 гелікоптерів, 208 літаків, 519 безпілотників, низку іншої техніки, а також 30 700 військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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