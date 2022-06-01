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Як українські військові знищили ворожу колону танків

Наталя Дуляба

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Українські артилеристи успішно знищили колону російських танків. Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Де саме окупанти попали у приціл Збройних Сил України, військові не уточняють. На оприлюдненому відео видно, як дорогою серед полів їде ворожа колона із восьми одиниць техніки.

Своєю успішною роботою українська артилерія вщент знищили чотири російські танки Т-72 та дві БМП-1.

Нагадаємо, загалом на війні проти України росія вже втратила 1361 танк, 175 гелікоптерів, 208 літаків, 519 безпілотників, низку іншої техніки, а також 30 700 військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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