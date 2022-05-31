росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою у Сєвєродонецьку

У вівторок, 31 травня, російська авіація вдарила по Сєвєродонецьку і влучила в цистерну з азотною кислотою на місцевому хімзаводі. Над містом нависла хмара брудно-помаранчевого кольору. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«Терміново! Авіаудар по Сєвєродонецьку. рашисти влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Мешканці області, не виходьте з укриттів! Підготуйте захисні маски для обличчя, просякнуті содовим розчином», – написав він і додав, що людям, які не мають зв’язку, сповістили про надзвичайну ситуацію оперативні служби.

Гайдай наголосив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами, але мешканців він закликав підготувати маски, змочені у розчині соди і залишатися в укриттях.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру уражену поверхню слід обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Нагадаємо, 30 травня на Донеччині через бойові дії стався витік аміаку. Він, за словами керівника області, був незначним, однак у зону ураження потрапили шість населених пунктів.

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