Понад 80% мешканців Львівщини допомагають боротися з окупантами

На третій місяць повномасштабного вторгнення росії більше 80% мешканців Львівщини беруть участь у захисті України. Найбільше людей допомагають фінансово державі та волонтерять. Про це свідчать результати опитування, яке у травні у великих містах Львівської області проводила соціологічна група «Рейтинг».

Так, майже половина місцевих на Львівщині фінансово допомагає Україні під час війни. 38% людей займаються волонтерством, ще 13% – беруть участь в інформаційному спротиві, 9% – працюють в критичній інфраструктурі.

Воюють у складі ЗСУ 3% жителів області, стільки ж служать у територіальній обороні.

Водночас 16% опитаних в області заявили, що не мають змоги допомагати. Найбільше таких серед людей старшого віку.

Зауважимо, що в березні, на початку повномасштабної війни, боронили державу від російських окупантів більше 80% українців. Вони волонтерили, допомагали фінансово, «воювали» в інформаційному просторі, працювали на об’єктах критичної інфраструктури, були учасниками тероборони. Віра у перемогу України зросла з 88% до 92%.

Довідково: опитування соціологічна група «Рейтинг» проводила методом особистого інтерв’ю 13-23 травня 2022 року у великих містах Львівської області: Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді.

Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів – мешканці міст області (Львів – 800, інші міста – 400). Похибка становить не більше 2,8%.

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