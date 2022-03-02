98% українців підтримують ЗСУ, а 88% вірять у перемогу України, – опитування

Через війну, яку розв’язала Росія в Україні, українці масово об’єднуються та вірять у перемогу. 88% громадян вірять у те, що Україна зможе відбити напад Кремля, а 98% висловлюють свою підтримку Збройним Силам України. Про це свідчить опитування, яке проводила група «Рейтинг» 1 березня 2022 року.

Соціологи зауважують, що віра у перемогу України серед громадян зростає практично щодня. Лише 10% зараз не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

Діяльність Збройних Сил України підтримують 98% опитаних, 93% підтримують діяльність президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.

Крім того, 80% респондентів зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю у руках. У порівнянні із довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році він становив 59%).

«Найвищий рівень готовності – на заході та у центрі України, дещо нижчий рівень готовності – на півдні та сході. Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на Півдні – майже 80%, на Сході – майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків та 70% жінок», – кажуть соціологи.

90% українців, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. У порівнянні з довоєнними часами тих, хто відчуває надію, побільшало утричі. Практично у всіх регіонах України спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

Зазначимо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів віком 18+. Похибка становить не більше 2,8%.

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