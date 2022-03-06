Що робити, якщо відсутній мобільний зв'язок

Держслужба з надзвичайних ситуацій розповіла про альтернативні способи комунікації між абонентами та виклику екстрених служб, якщо відстуній мобільний зв’язок. Про це йдеться у Facebook ДСНС.

Якщо ваш мобільний телефон (смартфон) тривалий час перебуває за межами дії мережі мобільного оператора, перш за все перевірте його справність.

«Якщо мобільний телефон (смартфон) справний, то це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території або місцевості. Іноді проблеми можуть бути лише з одним оператором мобільного зв’язку (пошкоджена вежа, обладнання), тому рекомендовано мати при собі SIM-карти інших операторів із активним станом рахунку», – кажуть рятувальники.

За відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами існують декілька альтернативних варіантів:

Основною альтернативою мобільному зв’язку є стаціонарні телефони. За наявності стаціонарного телефону у вашому помешканні, або у помешканні ваших сусідів (знайомих, друзів), буде забезпечено безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку. Також можливо підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Месенджери будуть працювати за наявності доступу до мережі Internet у тому числі за умови підключення до мережі Wi-Fi. Ще один варінат – використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на мобільний телефон (смартфон) необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

«Слід врахувати, що у цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (простими словами частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) обирається абонентами довільно», – пояснюють рятувальники.

Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth (у підвальному приміщенні, дальність зв’язку може зменшуватись до кількох метрів). Слід пам’ятати, що будь-які месенджери необхідно завантажити заздалегідь, за наявності стабільного доступу до мережі Internet, а також заздалегідь протестувати їх працездатність.

За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до інтрнету засобом телефонно зв’язку є такі установи: будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

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