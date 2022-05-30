На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційне авто, згинув французький журналіст

30 травня на Луганщині російські окупанти обстріляли авто, яке їхало забирати людей. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст. Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини.

Смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію Фредерік Леклерк Імхофф. В машині також був патрульний поліцейський, його врятувала каска.

Голова ОВА заявив про зупинення евакуації.

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