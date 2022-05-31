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На Львівщині рівень довіри до Зеленського під час війни сягнув 76%

Наталя Дуляба

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На третій місяць повномасштабної війни в Україні рівень підтримки президента Зеленського на Львівщині сягнув чи не найвищих показників за весь час його каденції – 76%. Про це свідчать результати опитування, яке у травні у великих містах Львівської області проводила соціологічна група «Рейтинг».

Оцінюючи те, наскільки Львівщина підтримує дії Володимира Зеленського під час війни, соціологи розділили місцевих мешканців і переселенців, що знайшли тут прихисток. І примітно, що цей показник виявився однаковим.

Так, дії президента України зараз цілком підтримують 76% жителів Львівщини, ще 17% заявили, що радше підтримують його.

Щодо переселенців, то цілковиту підтримку Зеленському в області висловили 77%, ще 16% схиляються до того, що підтримують гаранта.

Зовсім не поділяють те, що робить Володимир Зеленський, 2% мешканців Львівської області і стільки ж переселенців. Думку про те, що схильні не підтримувати главу держави висловили 3% місцевих і 2% переселенців.

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Водночас абсолютним лідером за підтримкою Львівщини є Збройні Сили України, яким повністю довіряють 94% місцевих і 93% переселенців.

Нагадаємо, востаннє рівень довіри мешканців Львівщини до політиків соціологи заміряли влітку 2020 року. І тоді ж Володимиру Зеленському не довіряли 59% жителів, а підтримували лише 29% опитаних.

Якщо ж говорити загалом про Україну, то наприкінці лютого 2022-го, тобто на самому початку повномасштабного вторгнення росії, Зеленського підтримували 91% українців. До цього останній рівень підтримки президента, який вдалося виміряти наприкінці 2021 року, становив лише 39%.

Довідково: опитування соціологічна група «Рейтинг» методом особистого інтерв’ю проводила 13-23 травня 2022 року у великих містах Львівської області: Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді.

Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів – мешканці міст області (Львів – 800, інші міста – 400); 800 респондентів – переселенці, розміщені у великих містах області (Львів – 400, інші міста – 400). Похибка становить не більше 2,8% для опитування містян, не більше 3,5% – для опитування переселенців.

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