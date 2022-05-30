У Сєвєродонецьку через обстріли загинули люди, що готували їжу на вулиці

Російські війська увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька. Внаслідок обстрілів загинули двоє жителів міста. Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай повідомив про важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію, а також перекидає на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості. Втім, за словами голови ОВА, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни.

Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини.

За 29 травня в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Як повідомляв Львівський портал, близько 50 тисяч мешканців Луганщини зараз змушені виживати під нещадними обстрілами російських окупантів без світла, газу, води і мобільного зв’язку. Люди готують їжу на багатті, а у містах душі довелося облаштувати біля під’їздів.

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