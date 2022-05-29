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Зеленський звільнив керівника СБУ Харківщини

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Президент України Володимир Зеленський звільнив керівника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Про зе глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні до Українців.

За словами Володимира Зеленського, глава СБУ Харківщини не працював на захист України.

«Провів нараду з керівництвом Харківської області, міста Харкова. Подякував їм за те, що вони були й залишаються разом із харків’янами, разом з Україною. І, що дуже важливо зараз, разом один з одним. У них співпраця на сто відсотків: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація – всі справді працюють на перемогу та роблять це дуже ефективно.

На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав. Розібрався. Звільнив очільника СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з’ясують», – повідомив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що третина Харківщини досі під окупацією, але пообіцяв, що це ненадовго, адже Україна обовʼязково звільнить всю територію Харківщини від російських окупантів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Зеленський відвідав Харківщину.

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