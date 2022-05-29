Зеленський відвідав Харківщину

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!», – сказав президент.

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