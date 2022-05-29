Окупантів відтіснили від траси Лисичанськ – Бахмут, – Гайдай

Українські військові, вдаривши по позиціях окупантів, відтіснили їх від району траси Лисичанськ – Бахмут, яку називають ще «дорогою життя». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«рашисти досі знаходяться в Сєвєродонецьку у готелі серед гори трупів своїх орків. Штурмують місто, бої йдуть безупину. Наступи в Борівському та Бобровому відбито – росіяни відступили на раніше зайняті позиції. Також українські захисники мали успіх в напрямку «дороги життя», росіян відбили і потіснили», – написав він.

За словами Гайдая, російські війська продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші населені пункти Луганщини. За минулу добу вони зруйнували понад 60 будівель. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули, ще четверо поранені.

«Від ворожої авіації та артилерії вчора потерпали Лисичанськ та Устинівка. В місті загинула жінка, бо в багатоповерхівку залетів снаряд. Ще четверо дістали поранення, всі в лікарні. Авіаударом рашисти розтрощили будівлю кінотеатру. На щастя, людей там не було», – додав керівник Луганщини.

Нагадаємо, останнім часом війська рф постійно обстрілюють трасу Лисичанськ – Бахмут, проте «дорога життя», як її ще називають, не є під їхнім контролем. Проїзд можливий, хоч і небезпечний.

24 травня Сергій Гайдай Сергій Гайдай заявив, що для Луганщини почались чи не найважчі часи за всю війну, адже російські війська наступають на усіх напрямках одночасно. Постійні обстріли не вщухають.

Загалом на Луганський напрямок, за даними голови ОВА, рф скинула близько 20 батальйонно-тактичних груп, а на вже окуповані території стягнули купу вертольотів і важкого озброєння.

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