Втрати росії досягли 30 тисяч військових

На війні проти України втрати російської федерації вже сягли 30 тисяч військовослужбовців, 1330 танків, понад 380 літаків і гелікоптерів. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 28 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 30 000 осіб ліквідовано (+250);

танків ‒ 1330 одиниць (+8);

бойових броньованих машин ‒ 3258 одиниць (+12);

артилерійських систем – 628 одиниць (+5);

РСЗВ – 203 одиниці (+2);

засоби ППО – 93 одиниці (+0);

літаків – 207 одиниць (+1);

гелікоптерів – 174 одиниці (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 одиниці (+0);

крилаті ракети – 116 одиниць (+1);

кораблі /катери – 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 одиниць (+0);

спеціальна техніка – 48 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Авдіївському та Криворізькому напрямках. Всі дані уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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