Ситуація на фронті складна, але контрольована, – командувач Сил оборони

Ситуація на фронті досі є складною, проте її повністю контролюють Збройні Сили України. Про це заявив командувач Сил оборони Сергій Наєв.

На Донеччині, а особливо у Луганській області, російські окупаційні війська щодня й щоночі нарощують сили та засоби, щоб захопити ці території і в подальшому оточити ЗСУ.

«Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на такі наміри противника. Наші оборонці ціною власного життя та здоров’я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання тих ділянок фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби», – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, на Харківському та Запорізькому напрямках українські військові зараз укріплюють оборонні позиції.

Нагадаємо, війська рф продовжують наступ на Донбасі, росія й далі готує резервістів та витягує стару техніку. За даними воєнної розвідки, кремлю не вдається владнати проблеми із забезпеченням своїх військ.

Найбільш активні росіяни на Луганщині, там вони практично не припиняють вогонь. Штурм російських окупантів у ніч на 28 травня Сєвєродонецька, Осколонівки та Тошківки успіху не мав, ворог зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

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