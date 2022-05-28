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росії не вдається вирішити проблеми із забезпеченням військ, – розвідка

Наталя Дуляба

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росія не спроможна налагодити ефективне забезпечення своїх окупаційних підрозділів в Україні. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«З початку військового вторгнення до України війська матеріально-технічного забезпечення рф вже задіяли понад 45% наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону», – йдеться у повідомленні.

Українські військові вже знищили 2200 автомобілів й автоцистерн росіян. Тому щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям евакуйовувати поранених, підвозити продукти і пальне до передових підрозділів.

За даними української розвідки, зараз понад 3000 тилових автомобілів армії рф продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

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