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Війська рф відступили в районі Сєвєродонецька, – Гайдай

Наталя Дуляба

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Штурм російських окупантів у ніч на 28 травня Сєвєродонецька, Осколонівки та Тошківки успіху не мав, ворог зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Нічні штурми Сєвєродонецька, Осколонівки та Тошківки для рашистів успіху не мали, ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Така ж участь чекала росіян при наступі на Комишуваху. Поки не вдалося вибити ворога з території готелю «Мир», але наші захисники багато росіян пофасували в кульки», – написав він.

За словами очільника області, росіяни не контролюють трасу Лисичанськ – Бахмут, проте постійно її обстрілюють. Проїзд цією дорогою є небезпечний. Сам Сєвєродонецьк не є відрізаний, втім у місто може заїхати лише легковий транспорт.

Також окупанти не припиняють постійні обстріли Сєвєродонецька. При цьому кадирівці відкривають вогонь заради розваги і для того, аби зняти відео у Tik-tok.

Водночас Сергій Гайдай наголосив, що, незважаючи на ворожі обстріли, мешканцям все ще вдається розвозити гуманітарні вантажі, питну воду вони отримують із резервуарів. За попередню добу вдалося евакуювати 31 людину.

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