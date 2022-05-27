На Харківщині почалися масові бунти окупантів

На Харківському напрямку російські військові влаштовують масові бунти та відмовляються йти у наступ. Про це повідомили в Службі безпеки України.
Так, СБУ оприлюднила запис телефонної розмови російського окупанта, який воює на Харківському напрямку, з командуванням. Військовий розповідає, що в одному з підрозділів знову бунт.
«Знову бунт, н***й! Як я зрозумів, особовий склад весь. Практично всі», – каже він.
Командування намагається приборкати бунтівників. Для цього їх відправляють «на підвал», але це не допомагає.
Як повідомляв Львівський портал раніше, російські окупанти тікають з військової служби попри погрози розстрілів та покарань, тому деякі підрозділи доводиться розформовувати.
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Анастасія Диняк