Окупанти тікають з війни назад до Росії

Російські окупанти тікають з військової служби попри погрози розстрілів та покарань. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену розмову російського військового з матір’ю. Він розповідає, що незабаром його підрозділ розформують, адже чимало росіян втікли додому.

«Хлопці просто беруть і їдуть. Якщо нас тут будуть так тримати, то в бригаді взагалі жодної людини не залишиться. У нас вже людей немає, нашу бригаду точно будуть розформовувати, бо дуже багато людей звільнилися. Їде один хтось по закінченню терміну контракту, пригає в «Камаз», а за ним ще людей вісім пригають, які хочуть звільнитися самі», – каже окупант.

Також військовий сподівається, що його відпустять додому по закінченню контракту в кінці травня.

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