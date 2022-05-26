У Маріуполі окупанти скасували літні канікули, щоб деукраїнізувати дітей

В окупованому Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа, аби підготувати школи до російської програми. Про це заявив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто скасували літні канікули. Все літо дітей будуть готувати до навчального року за російською програмою. Учням хочуть викладати російську мові і літературу та історію.

«Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто, без канікул. Основна мета – деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям все літо будуть ввбивати в голову викладати російьску мову та літературу, історію росії та математеку російською», – заявив Андрющенко.

Радник мера зауважив, що окупанти планують відкрити 9 шкіл. Однак на зараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителя, тобто поо 6 вчителів на школу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.