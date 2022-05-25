Від початку повномасштабної війни в Україні безвісти зникли 1918 дітей

З початку повномасштабного вторгнення росії до Уповноваженого Верховної Ради із прав людини надійшли звернення від громадян щодо розшуку 1918 дітей. Про це йдеться у Телеграмі Офісу Омбудсмена.

Так, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на гарячу лінію Уповноваженого звернулись 1164 особи щодо розшуку 1918 дітей. Переважно це діти з Донецької (зокрема м. Маріуполь), Київської та Харківської областей.

В Офісі Омбудсена зауважили, що Україна вже вісім років потерпає від збройної агресії рф. В умовах війни збільшуються випадки зникнень дітей. Постійні обстріли, примусова евакуація, депортація, хаотичні переміщення, втечі, викрадення – не повний перелік факторів, які є каталізаторами цього явища.

Зазначається, що для недопущення випадків зникнення дітей велике значення мають превентивні заходи.

«Вкотре звертаємо увагу батьків на підвищені ризики зникнення дитини за кордоном в період воєнного стану. Необхідно не залишати дитину саму або з малознайомими людьми, записати дитині контактні номери екстрених служб, дитина повинна пам’ятати прізвище/ім’я та адресу проживання, щоб поліція швидше знайшла батьків тощо», – йдеться в повідомленні.

Якщо ваша дитина зникла, то необхідно звернутися на цілодобову гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 0800-50-17-20. Заяви про розшук дитини в оперативному порядку розглядаються та передаються рятувальним, медичним та іншим органам і службам відповідно до порушених у зверненні питань. Також необхідно заявити про зникнення дитини за номером 102 до органів поліції, які розпочнуть процедуру пошуку та повернення дитини.

Як повідомляв Львівський портал, щонайменше 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинуло та понад 433 поранено.

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