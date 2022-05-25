російські війська вбили в Україні 238 дітей

Станом на ранок 25 травня щонайменше 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинуло та понад 433 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 149, Київській – 116, Харківській – 104, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області. Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

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