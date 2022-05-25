Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку «Євробачення» та рожеву панаму

Гурт Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку, яку виграв на цьогорічному «Євробаченні». Крім того, лідер гурту Олег Псюк вирішив продати свою рожеву панаму, в якій виступав на конкурсі. Виручені на аукціоні кошти підуть на допомогу армії. Про це повідомив у Facebook телеведучий та волонтер Сергій Притула, разом з яким гурт організував аукціон.

Панамку Олега Псюка продають за 200 гривень. За кожен внесок 200 гривень учасник отримає один запис у таблиці, з якої випадковим чином оберуть переможця. Тож чим більше буде внесків, тим більше є шансів перемогти. Щоб взяти участь у розіграші, треба переказати внески на «банку» Фонду Сергія Притули в Монобанку.

Кришталеву статуетку-мікрофон, яку гурт Kalush Orchestra виграв на цьогорічному «Євробаченні» отримає той, хто запропонує за неї найбільшу суму. Перераховувати можна навіть криптовалюту. Переказати гроші через Монобанк можна тут, а для криптовалют: ETH 0x557f10757Ef9E28E23E33c82B6d8c035189D7f3f

Аукціон закінчиться 28 травня о 19:00 год.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra із піснею «Стефанія» переміг на «Євробаченні», набравши загалом 631 бал. Наприкінці свого виступу лідер групи Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

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