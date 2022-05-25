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Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку «Євробачення» та рожеву панаму

Ольга Денисяка

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Гурт Kalush Orchestra виставив на аукціон статуетку, яку виграв на цьогорічному «Євробаченні». Крім того, лідер гурту Олег Псюк вирішив продати свою рожеву панаму, в якій виступав на конкурсі. Виручені на аукціоні кошти підуть на допомогу армії. Про це повідомив у Facebook телеведучий та волонтер Сергій Притула, разом з яким гурт організував аукціон.

Панамку Олега Псюка продають за 200 гривень. За кожен внесок 200 гривень учасник отримає один запис у таблиці, з якої випадковим чином оберуть переможця. Тож чим більше буде внесків, тим більше є шансів перемогти. Щоб взяти участь у розіграші, треба переказати внески на «банку» Фонду Сергія Притули в Монобанку.

Кришталеву статуетку-мікрофон, яку гурт Kalush Orchestra виграв на цьогорічному «Євробаченні» отримає той, хто запропонує за неї найбільшу суму. Перераховувати можна навіть криптовалюту. Переказати гроші через Монобанк можна тут, а для криптовалют: ETH 0x557f10757Ef9E28E23E33c82B6d8c035189D7f3f

Аукціон закінчиться 28 травня о 19:00 год.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra із піснею «Стефанія» переміг на «Євробаченні», набравши загалом 631 бал. Наприкінці свого виступу лідер групи Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

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