За три місяці війни в Україну в’їхали понад два мільйони українців

З початку повномасштабного вторгнення прикордонники оформили понад 7,4 мільйона осіб, які перетнули кордон в обох напрямках, тобто на виїзд і на в’їзд з України. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби.

Так, з 24 лютого виїхали з України 4,8 мільйона осіб, більшість з яких – українці. А в’їхали в Україну – понад 2,2 мільйона українців.

Прикордонники зауважують, що з 10 травня більше людей повертається до України, ніж виїжджає.

Також, з початку війни прикордонники оформили більше 38,5 тисяч транспортних засобів з гуманітарною допомогою.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Кабмін знову вніс зміни до правил перетину кордону. Хто тепер зможе виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи, читайте тут.

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