В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто тепер зможе виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи.

Основне правило залишається незмінним: чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з України заборонено. Однак і це обмеження має декілька винятків.

Так, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони:

Непридатні до військової служби за станом здоров’я і виключені з військового обліку.

Документи, які це підтверджують: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або військовий квиток з відміткою, витяг з наказу про звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу;

Постійно проживають за кордоном.

Необхідні документи: відмітка міграційної служби в паспортному документі «Постійне проживання в «___»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання» або відмітка дипломатичної установи України в паспортному документі «Постійне проживання «___»/«Прийнятий на консульський облік»);

Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном.

Документи: студентський квиток або студентська віза; перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/навчання особи у закордонному вузі; військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти);

Уповноважені представниками моніторингової групи, створеної відповідно до наказу Мінсоцполітики, та слідують для моніторингу умов перебування дітей за межами України;

Особи з інвалідністю (незалежно від групи).

Необхідно мати один з документів, що підтверджує інвалідність: довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією; посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги; довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю I чи II групи і є батьком, сином, чоловіком, чи зятем такої особи.

Необхідно мати будь-який документів, що підтверджує родинні зв’язки та інвалідність.

Супроводжують людей з інвалідністю I чи II групи або іншу особу, яка потребує постійного догляду.

Необхідно мати посвідчення чи довідку про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а у разі супроводу особи зінвалідністю I чи II групи – додатково документів, що підтверджують інвалідність);

Супроводжують осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Документи: рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою, або будь-який з документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність.

Супроводжують дітей з інвалідністю і є їхніми батьками, опікунами, піклувальниками, батьками-вихователями.

Необхідні документи: посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю», або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки.

У ДПСУ відзначають, що супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також може здійснюватися бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, вітчимом з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки. Виїзд за межі України осіб для супроводу може здійснюватися не більше ніж один раз із часу введення на території України надзвичайного або воєнного стану до його припинення чи скасування.

Супроводжують важкохворих дітей. Зокрема, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

Це необхідно підтвердити документом, виданим лікарсько-консультативною комісією, довідкою про отримання державної допомоги на дитину, а також треба документи, що підтверджують родинні зв’язки, або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину.

Супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Документи: паспорт громадянина України або свідоцтво про народження дитини; наказ директора закладу/установи, де проживали/перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі України; письмове погодження за підписом голови або заступника обласної військової адміністрації (засвідченого печаткою) про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погодженого з Нацслужбою; запрошення установ, організацій на перебування дітей з інших країн.

Супровід дітей, які не є сиротами і зараховані до закладів на цілодобового перебування, чи влаштовані до сімей патронатних вихователів. Супроводжувати їх можуть керівники та працівники таких закладів, чи патронатні вихователі, які доглядають за дітьми.

Необхідні документи: внутрішній паспорт або свідоцтво про народження дитини, або будь-які документи, що містять відомості про особу. Наказ директора закладу/установи, де проживали/перебували діти. Письмове погодження про дозвіл на виїзд за межі України дітей. Рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя та погодження про дозвіл на виїзд за межі України такої сім’ї або дітей, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя. Запрошення установ остаточного перебування дітей.

Чоловіки, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями; Чоловіки, що визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців.

Необхідні документи: висновок ВЛК; військово-обліковий документ з відповідною відміткою.

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

Підтверджуючі документи: свідоцтва про народження дітей (трьох і більше); свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком.

Чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Підтверджуючі документи: 1) свідоцтво про народження дитини (дітей); 2) свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою або рішення суду про оголошення матері померлою.

Чоловіки, які мають неповнолітню дитину, або дружину, яка проходить військову службу.

Підтверджуючі документи: 1) свідоцтво про народження дитини (дітей); 2) свідоцтво про шлюб; 3) довідка з військової частини про проходження другим з подружжя військової служби.

Працівники: органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України.

Необхідні документи про службове відрядження або надання відпустки.

Поранені військові, які їдуть на лікування за кордон.

Необхідні документи: 1)внутрішній, або заокрдонний паспорт, або ж будь-який документ,містить відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону. Висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон. Лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення- батьків, чоловіка або дружини, дітей, у тому числі усиновлених.

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