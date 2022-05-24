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Під час розбору завалів багатоповерівки в Маріуполі знайшли 200 тіл

Ольга Денисяка

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У Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих. Про це в Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Тіла знайшли під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на проспекті Миру.

За словами Петра Андрющенка, через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МЧС росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі.

Радник мера також заявив, що через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої «державної корпорації «ритуал» з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено. Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг» видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів.

«Місто перетворилось на суцільне кладовище», – наголосив Петро Андрющенко.

Зазначимо, що росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. За даними місцевої влади, місто зруйноване на 90%. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що в Маріуполі найгірша ситуація в усій Україні, там російські окупанти вбили десятки тисяч людей.

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