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Маріуполь зруйнований на 80-90%, – заступник мера

Ольга Денисяка

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Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов вважає, що місто вже зруйноване на 80-90%. Кількість загиблих сягнула двох тисяч, але багато людей перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно більшою. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes.

«Я вважаю, що 80-90% розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновані, або пошкоджені», – повідомив заступник мера Маріуполя.

За словами Орлова, на момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 людей. Станом на 13 березня було відомо про 2358 загиблих. Проте кількісь загиблих може бути в рази більшою.

«Треба розуміти, що це тіла, які знаходилися на вулиці. Під завалами є ще люди, про яких ми не знаємо. Тому, цю цифру сміливо можна помножити на 1,5-2.  І ховаємо їх ми, в основному, у братських могилах. Деякі у себе у дворах ховають. Тому що в індивідуальних не виходить ховати. Ідентифікуємо відсотків 70% людей.  Ми ховаємо їх у Міському саду, в центрі. Околиці міста закриті. Росіяни не випускають нас на діючі цвинтарі», – повідомив Сергій Орлов.

За його словами, всі машини ДСНС розстріляли і рятувальники не мають можливості виїжджати на пожежі. Наразі в місті працює лише декілька машин водоканалу. Лише незначна частина людей в приватному секторі може брати воду з колодязів. У решти людей немає опалення, вони спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою. Дехто з мешканців набирає воду в калюжах, «коли був сніг, його топили».

Жоден завод у місті не працює і запустити це все вже не можна. «Азовсталь» розбомбили повністю.

За підрахунками міськради, 15 березня російська армія скоїла на місто 22 авіанальоти, в результаті яких на Маріуполь було скинуто 100 бомб.

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