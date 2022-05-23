Підписання Януковичем «Харківських угод» визнали держзрадою

Суд дозволив арештувати експрезидента України Віктора Януковича за підписання «Харківських угод» на користь Росії, всупереч Закону України «Про міжнародні договори України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Так, у понеділок, 23 травня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для президента-утікача у вигляді тримання під вартою. Януковича підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, Янукович спільно з колишнім Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим порушили вимоги Конституції та Закон України «Про міжнародні договори України».

«На шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

21 квітня 2010 року у Харкові Янукович підписав від імені України Угоду між Україною та РФ, якою на 25 років продовжив термін перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Таким чином ворог отримав можливість збільшити численність своїх військ у Криму, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення і окупації територій України.

Нагадаємо, у лютому ДБР повідомило Януковичу нову підозру у підбурюванні до дезертирства.

Як встановило слідство, 24 лютого 2014 року колишній президент під час втечі схилив начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства.

Раніше Януковичу та іншим високопосадовцям повідомили про підозру у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень під час «зачистки» Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Розслідування щодо злочинів групи Януковича тривало вісім років. За цей час слідчі зібрали понад півтори тисячі томів доказів.

Слідство встановило, що через їхні дії за три дні загинуло 76 мітингувальників і ще понад 800 отримали поранення.

Нагадаємо, що прокурори завершили розслідування щодо екскерівництва МВС, що було частиною групи Януковича. Силовики організовували поставку російських боєприпасів, які застосовувалися проти населення.