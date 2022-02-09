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ДБР повідомило Януковичу нову підозру

Анастасія Диняк

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Віктору Януковичу повідомили про нову підозру. Йому інкримінують підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. Про Львівському порталу повідомили у ДБР.

Як встановило слідство, 24 лютого 2014 року колишній президент під час втечі схилив начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства. Посадовець так і не повернувся зі службового відрядження, а разом із Януковичем виїхав до Росії.

У ДБР імені посадовця не називають. Зауважимо, що в 2014 році посаду начальника служби безпеки президента займав колишній генерал-майор Костянтин Кобзар.

Віктора Януковича звинувачують у підбурюванні до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ). Статті передбачають до 5 років позбавлення волі.

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Зауважимо, раніше Януковичу та іншим високопосадовцям повідомили про підозру у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень під час «зачистки» Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Розслідування щодо злочинів групи Януковича тривало вісім років. За цей час слідчі зібрали понад півтори тисячі томів доказів.

Слідство встановило, що через їхні дії за три дні загинуло 76 мітингувальників і ще понад 800 отримали поранення.

Нагадаємо, що прокурори завершили розслідування щодо екскерівництва МВС, що було частиною групи Януковича. Силовики організовували поставку російських боєприпасів, які застосовувалися проти населення.

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