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Перевізники Львова хочуть підняти вартість проїзду у маршрутках

Наталя Дуляба

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Через стрімкий ріст цін на пальне та його брак приватні перевізники Львова вимагають, аби мерія підняла вартість проїзду у маршрутках щонайменше до 17 грн. Про це йдеться у заяві Львівського обласного осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

Приватні перевізники кажуть, що ще у квітні звернулись у Львівську міську раду, аби владнати кризову ситуацію, з якою довелося зустрітись через брак пального та стрімкий ріст цін на нього.

Аби забезпечити безперебійну роботу маршруток у Львові підприємці просять підняти чинний зараз тариф із 10 хоча б до 17 грн. У противному випадку, кажуть перевізники, автобуси можуть просто не виїхати на маршрути.

Для пояснення саме такої вартості проїзду львівські перевізники наводять аргументи: у чинному зараз тарифі, встановленому навесні 2021-го, ціна дизпалива закладена на рівні 20,10 грн. А станом на 20 травня вартість пального зросла майже втричі – до 57 грн.

Крім того, підкреслюють підприємці, майже удвічі виросли їхні прямі витрати на обслуговування автобусів (шини, мастила, запчастини).

«Як би нам не хотілося, але тариф необхідно переглянути і встановити його на рівні, який дозволить автотранспортним підприємствам не тільки купувати паливо, але і виплачувати зарплату працівникам, утримувати транспортну інфраструктуру, ремонтувати рухомий склад, сплачувати податки до бюджету. І сьогодні, щоб забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту, тариф на перевезення не може бути нижчим ніж 17 грн. Для порівняння – мінімальна вартість проїзду одного пасажира в автобусах приміського і міжміського сполучення складає 20 грн», – йдеться у заяві перевізників.

Підприємці нарікають, що їхню позицію у мерії почули, але посадовці, наводячи контраргументи кажуть, що піднімати вартість проїзду у громадському транспорті Львова зараз не можна.

У пресслужбі Львівської міської ради продемонстрували, що обізнані з цією ситуацією, опублікувавши на своєму сайті позицію приватних перевізників. Ті говорять про можливий колапс і зупинку роботи маршруток, які обслуговують приватні фірми. Втім про можливість підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті у мерії наразі навіть не згадують.

Нагадаємо, через брак палива у Львові тимчасово скасували деякі комунальні автобусні маршрути, деякі – закоротили. Втім роботу електротранспорту натомість запустили у посиленому режимі.

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