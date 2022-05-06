росія відмовляється забирати з України своїх вбитих солдат

Керівництво росії не хоче забирати вбитих на війні в Україні своїх солдат, натомість наказує ховати їх у братських могилах або взагалі знищувати тіла ще на полі бою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство оборони України.

«Росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо своїх вбитих поплічників. Навпаки міністерство оборони росії наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, а коли це неможливо, знищувати їхні тіла будь-яким доступним на полі бою способом», – йдеться у повідомленні.

Тому Україні доводиться самотужки прибирати тіла загиблих окупантів, складувати і зберігати доти, доки рф відізветься їх забрати.

Як пише Армія.inform, зараз тіла вбитих російських військових вагонами відвантажують із Харкова. До цього залучають представників відділу цивільно-військового співробітництва ЗСУ, поліцію та саперів ДСНС.

Про місця братських могил окупантів зазвичай повідомляють самі українські військові, а вже потім – місцеві мешканці. Перш ніж приступати до ексгумації тіл, сапери перевіряють, чи немає там закладеної вибухівки.

Тіла росіян ідентифікують за документами, персональними жетонами та за бирками на одязі. Проте більшість із них все одно залишаються безіменними.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, на війні в Україні загинули вже майже 25 тисяч російських військових.

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