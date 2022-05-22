ЗСУ знищили понад 29 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 29 050 військових, 204 літак та 170 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 22 травня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 29 050 осіб,
танків ‒ 1 285 од,
бойових броньованих машин ‒ 3 141 од,
артилерійських систем – 599 од,
РСЗВ ‒ 201 од,
засоби ППО ‒ 93 од,
літаків – 204 од,
гелікоптерів – 170 од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 194 од,
кораблі /катери ‒ 13 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 470,
Крилаті ракети – 107;
Спеціальна техніка ‒ 43.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк