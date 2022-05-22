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ЗСУ знищили понад 29 тисяч окупантів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 29 050 військових, 204 літак та 170 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 22 травня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 29 050 осіб,

танків ‒ 1 285 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 141 од,

артилерійських систем – 599 од,

РСЗВ ‒ 201 од,

засоби ППО ‒ 93 од,

літаків – 204 од,

гелікоптерів – 170 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 194 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 470,

Крилаті ракети – 107;

Спеціальна техніка ‒ 43.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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