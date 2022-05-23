ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські десантники розгромили підрозділ окупантів (18+)

|

Бійці львівської «вісімдесятки» знищили підрозділ 76-ої десантно-штурмової дивізії окупантів. Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Так успішно спрацювали військові 80-ої окремої десантно-штурмової бригади в одному з районів виконання завдань. Там наші бійці знищили дві російські бойові машини та 14 окупантів зі 76-ої десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф (місто Псков).

«В особистих документах одного зі знищених окупантів, старшого лейтенанта Романа Локоткова, зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв’язку 76-ї десантно-штурмової дивізії. І відтепер зв’язок він точно вже ніде не організує», – кажуть українські десантники.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

За офіційними даними, на війні проти України російська федерація позбулася вже понад 29 тисяч своїх військових, 1293 танків, 204 літаків, 170 гелікоптерів та низки іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів