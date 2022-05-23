Львівські десантники розгромили підрозділ окупантів (18+)

Бійці львівської «вісімдесятки» знищили підрозділ 76-ої десантно-штурмової дивізії окупантів. Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Так успішно спрацювали військові 80-ої окремої десантно-штурмової бригади в одному з районів виконання завдань. Там наші бійці знищили дві російські бойові машини та 14 окупантів зі 76-ої десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф (місто Псков).

«В особистих документах одного зі знищених окупантів, старшого лейтенанта Романа Локоткова, зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв’язку 76-ї десантно-штурмової дивізії. І відтепер зв’язок він точно вже ніде не організує», – кажуть українські десантники.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

За офіційними даними, на війні проти України російська федерація позбулася вже понад 29 тисяч своїх військових, 1293 танків, 204 літаків, 170 гелікоптерів та низки іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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